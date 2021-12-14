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Україна залишила топ-10 країн із захворюваності на Covid-19

Аня Мартинюк 14 грудня 2021, 11:35
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Україна залишила топ-10 країн із захворюваності на Covid-19

Картину в Україні малюють позитивну. 

Новину передає «Преса України».

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко повідомив, що Україна вийшла з десятки країн із захворюваності на Covid-19. Наразі українська держава посідає 12 місце у цьому списку.

«Україна досягає рівня захворюваності Північної Америки. І наступного тижня може бути менше Північної Америки. Україна вийшла з топ-10 країн за рівнем захворюваності. Зараз на 12 місці», - заявив Ганіченко.

Нагадаємо, станом на 13 грудня в Україні 7 283 нових ковідних хворих.

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