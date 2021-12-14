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Новину передає «Преса України».
Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко повідомив, що Україна вийшла з десятки країн із захворюваності на Covid-19. Наразі українська держава посідає 12 місце у цьому списку.
«Україна досягає рівня захворюваності Північної Америки. І наступного тижня може бути менше Північної Америки. Україна вийшла з топ-10 країн за рівнем захворюваності. Зараз на 12 місці», - заявив Ганіченко.
Нагадаємо, станом на 13 грудня в Україні 7 283 нових ковідних хворих.
11:35: Україна залишила топ-10 країн із захворюваності на Covid-19
10:56: Поки Безос розважався торнадо забрав життя працівників Amazon
10:08: Зеленський розгляне дві петиції щодо скасування обов'язкової вакцинації
12:17: Понад мільйон українців стали в чергу на "Вовину тисячу"
11:37: Південна Корея та КНДР готові припинити 70-річну війну
10:18: Ще дві українські області готуються вийти з червоної зони
09:43: Закон про вакцинацію – Як влада повільно хоронить українців під крилом «європартнерів»
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