Україна залишила топ-10 країн із захворюваності на Covid-19

Аня Мартинюк 14 грудня 2021, 11:35

Картину в Україні малюють позитивну.

Новину передає «Преса України».

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко повідомив, що Україна вийшла з десятки країн із захворюваності на Covid-19. Наразі українська держава посідає 12 місце у цьому списку.

«Україна досягає рівня захворюваності Північної Америки. І наступного тижня може бути менше Північної Америки. Україна вийшла з топ-10 країн за рівнем захворюваності. Зараз на 12 місці», - заявив Ганіченко.

Нагадаємо, станом на 13 грудня в Україні 7 283 нових ковідних хворих.