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Поки Безос розважався торнадо забрав життя працівників Amazon

Аня Мартинюк 14 грудня 2021, 10:56
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Поки Безос розважався торнадо забрав життя працівників Amazon

Людям заборонили користуватися телефонами, тому вони не знали про торнадо.

Новину передає «Преса України».

Американські інспектори розпочали розслідування обвалення складу Amazon в Едвардсвіллі, штат Іллінойс, під час торнадо. Речник Скотт Аллен заявив, що у них буде шість місяців для завершення розслідування.

Як відомо, в резльтаті обвалу складу 6 людей загинуло, одна людина потрапила до лікарні. Тим часом в Amazon заявили, що працівники складу мали мало часу на підготовку, коли Національна метеорологічна служба оголосила попередження про торнадо в п’ятницю ввечері, 10 грудня.

«Тієї ночі було докладено величезних зусиль, щоб убезпечити всіх», — заявив Джон Фелтон, старший віце-президент Amazon із глобальних служб доставки, виступаючи разом із губернатором Іллінойсу Дж. Б. Прітцкером в Едвардсвіллі.

Ситуацію прокоменутвав український письменник Анатолій Улянов.

«Серед покійників – працівники Amazon, яких не відпустили з роботи, погрожуючи звільненням. Оскільки не можна користуватися телефонами на робочому місці, вони не могли стежити за рухом воронок. І загинули, доки черв Безос кутив на паті. Уцілілим наказано вийти на роботу наступного дня. Також загинули працівники свічкової фабрики. Напередодні Різдва вона працювала у цілодобовому режимі. Її боси не вважали за потрібне зупинити машину бабла, і продовжували його смоктати під час найбільшого торнадо в історії штату», - додав він.

Нагадаємо, в результаті торнадо всього загинули щонайменше 88 людей у п'яти штатах, 74 з них у Кентуккі. Серед загиблих двомісячне немовля, дев'ятирічна дівчинка та ветеран Корейської війни.

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