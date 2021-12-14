Поки Безос розважався торнадо забрав життя працівників Amazon

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Людям заборонили користуватися телефонами, тому вони не знали про торнадо.
Новину передає «Преса України».
Американські інспектори розпочали розслідування обвалення складу Amazon в Едвардсвіллі, штат Іллінойс, під час торнадо. Речник Скотт Аллен заявив, що у них буде шість місяців для завершення розслідування.
Як відомо, в резльтаті обвалу складу 6 людей загинуло, одна людина потрапила до лікарні. Тим часом в Amazon заявили, що працівники складу мали мало часу на підготовку, коли Національна метеорологічна служба оголосила попередження про торнадо в п’ятницю ввечері, 10 грудня.
«Тієї ночі було докладено величезних зусиль, щоб убезпечити всіх», — заявив Джон Фелтон, старший віце-президент Amazon із глобальних служб доставки, виступаючи разом із губернатором Іллінойсу Дж. Б. Прітцкером в Едвардсвіллі.
Ситуацію прокоменутвав український письменник Анатолій Улянов.
«Серед покійників – працівники Amazon, яких не відпустили з роботи, погрожуючи звільненням. Оскільки не можна користуватися телефонами на робочому місці, вони не могли стежити за рухом воронок. І загинули, доки черв Безос кутив на паті. Уцілілим наказано вийти на роботу наступного дня. Також загинули працівники свічкової фабрики. Напередодні Різдва вона працювала у цілодобовому режимі. Її боси не вважали за потрібне зупинити машину бабла, і продовжували його смоктати під час найбільшого торнадо в історії штату», - додав він.
Нагадаємо, в результаті торнадо всього загинули щонайменше 88 людей у п'яти штатах, 74 з них у Кентуккі. Серед загиблих двомісячне немовля, дев'ятирічна дівчинка та ветеран Корейської війни.
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