Зеленський розгляне дві петиції щодо скасування обов'язкової вакцинації

Аня Мартинюк 14 грудня 2021, 10:08

Українці гучніше заявляють про свої права.

Новину передає «Преса України».

Український президент Володимир Зеленський буде змушений розглянути одразу дві петиції з вимогою скасувати обов'язкову вакцинацію від коронавірусу в Україні. Так, петиції набрали на сайті президента необхідну для їх розгляду кількість голосів. Тепер Зеленський відповісти на них.

Першу петицію №22/123600-еп подав Дмитро Зінькевич. За його словами, «не повинно бути те, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи або неотримання заробітної плати». Петиція була опублікована 23 вересня і її підписала 25 141 особа.

Другу петицію №22/123656-еп від 27 вересня подав Ахрамейко. Автор вимагає повністю скасувати карантин, масковий режим та вакцинацію, яка вже стала обов'язковою для деяких верств населення. За його словами, те, що зараз відбуваєтсья – це «світова фейкова пандемія». За цю петицію проголосували 25 444 особи.