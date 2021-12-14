Україна залишила топ-10 країн із захворюваності на Covid-19 11:35
Поки Безос розважався торнадо забрав життя працівників Amazon 10:56
Зеленський розгляне дві петиції щодо скасування обов'язкової вакцинації 10:08
Понад мільйон українців стали в чергу на "Вовину тисячу" 12:17
Південна Корея та КНДР готові припинити 70-річну війну 11:37
Ще дві українські області готуються вийти з червоної зони 10:18
Закон про вакцинацію – Як влада повільно хоронить українців під крилом «європартнерів» 09:43
Чим краще годувати кота 02:17
Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів для боротьби з ковідом 13:41
Українці гучніше заявляють про свої права.
Новину передає «Преса України».
Український президент Володимир Зеленський буде змушений розглянути одразу дві петиції з вимогою скасувати обов'язкову вакцинацію від коронавірусу в Україні. Так, петиції набрали на сайті президента необхідну для їх розгляду кількість голосів. Тепер Зеленський відповісти на них.
Першу петицію №22/123600-еп подав Дмитро Зінькевич. За його словами, «не повинно бути те, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи або неотримання заробітної плати». Петиція була опублікована 23 вересня і її підписала 25 141 особа.
Другу петицію №22/123656-еп від 27 вересня подав Ахрамейко. Автор вимагає повністю скасувати карантин, масковий режим та вакцинацію, яка вже стала обов'язковою для деяких верств населення. За його словами, те, що зараз відбуваєтсья – це «світова фейкова пандемія». За цю петицію проголосували 25 444 особи.
11:35: Україна залишила топ-10 країн із захворюваності на Covid-19
10:56: Поки Безос розважався торнадо забрав життя працівників Amazon
10:08: Зеленський розгляне дві петиції щодо скасування обов'язкової вакцинації
12:17: Понад мільйон українців стали в чергу на "Вовину тисячу"
11:37: Південна Корея та КНДР готові припинити 70-річну війну
10:18: Ще дві українські області готуються вийти з червоної зони
09:43: Закон про вакцинацію – Як влада повільно хоронить українців під крилом «європартнерів»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.