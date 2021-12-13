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Понад мільйон українців стали в чергу на "Вовину тисячу"

Аня Мартинюк 13 грудня 2021, 12:17
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Понад мільйон українців стали в чергу на "Вовину тисячу"

Люди придумали, куди потратити тисячу гривень за вакцинацію. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 грудня, стало відомо, що 1 348 137 українців відкрили віртуальні карти «еПідтримка». Так, вони сподіваються отримати обіцяну президентом тисячу гривень за вакцинацію. Для цього треба відкрити віртуальну карту «еПідтримка».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що вже відкрито 1 035 225 віртуальних карт та 1 348 137 користувачів записалися на бета-тестування послуги.

 Федоров нагадав, що для початку вакцинованим двома дозами треба оновити додаток «Дія».

 

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