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Люди придумали, куди потратити тисячу гривень за вакцинацію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 грудня, стало відомо, що 1 348 137 українців відкрили віртуальні карти «еПідтримка». Так, вони сподіваються отримати обіцяну президентом тисячу гривень за вакцинацію. Для цього треба відкрити віртуальну карту «еПідтримка».
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що вже відкрито 1 035 225 віртуальних карт та 1 348 137 користувачів записалися на бета-тестування послуги.
Федоров нагадав, що для початку вакцинованим двома дозами треба оновити додаток «Дія».
12:17: Понад мільйон українців стали в чергу на "Вовину тисячу"
11:37: Південна Корея та КНДР готові припинити 70-річну війну
10:18: Ще дві українські області готуються вийти з червоної зони
09:43: Закон про вакцинацію – Як влада повільно хоронить українців під крилом «європартнерів»
02:17: Чим краще годувати кота
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