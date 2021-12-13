Чим краще годувати кота

zmxn 12 грудня 2021, 02:17

Перед тим, як маленький пухнастик з’явиться у своєму домі, багатьох майбутніх власників домашніх тварин турбує дуже важливе питання: як кормити кота?

Раціон домашнього улюбленця ‒ це дуже важливий фактор, який прямо впливає на міцність здоров’я. Саме тому до формування харчування потрібно поставитись максимально відповідально. Якщо котик отримуватиме з продуктів харчування необхідні корисні речовини, то він зможе стати чудовим компаньйоном для вас протягом тривалого часу.

Рекомендуємо звернути увагу на корм Кет Чау для котів від компанії Purina. Це чудовий варіант для тих господарів, які дійсно турбуються про своїх улюбленців.

Як вибрати корм

Щоб підібрати харчування для котика, необхідно врахувати кілька важливих факторів. Тільки таким чином тварина зможе не тільки насолоджуватися їжею, а й у процесі трапези отримувати необхідні мікроелементи для розвитку організму.

Саме тому, перед тим як купити корм, зверніть увагу на:

Склад продукту. Надавайте перевагу продуктам, частка натурального м’яса в яких більша. Також зверніть увагу на наявність вітамінів і мінералів. Чудовим маркером якості корму також є відсутність різноманітних барвників, ароматизаторів і підсолоджувачів, які завдають шкоди. Тип продукту. Заводський корм буває сухим і вологим. Перший варіант довше зберігається, його також зручно використовувати. Але потрібно подбати, щоб поблизу кота постійно була вода, оскільки вологи у такому харчуванні немає. Вологий корм більше нагадує звичайну їжу. Це чудовий та апетитний продукт, який є оптимальним для будь-якої ситуації.

Також потрібно звернути увагу на особливості домашнього улюбленця. Враховуйте такі фактори:

вік тварини;

чи були кішка або кіт стерилізовані;

наявність хвороб і протипоказань.

За якістю продуктів у складі корми поділяються на: супер-преміум, преміум та економ. Кет Чау для кішки ‒ це преміум, який заслужив визнання у великої кількості людей та котів.

Переваги корму Кет Чау

Купуючи корм Cat Chow, власники домашніх тварин можуть розраховувати на низку чудових переваг, які зроблять улюбленця більш здоровим і щасливим. До них відноситься:

наявність унікального комплексу Naturium, який має у своєму складі пробіотики для лікування розладів травлення;

збільшена кількість натурального м’яса, риби або птиці у складі;

відсутність консервантів, ароматизаторів і барвників.

Cat Chow ‒ це раціон для домашнього кота, який виробляється виключно з якісних продуктів харчування. Цей повнораціонний корм точно зробить вашого пухнастика ситим і щасливим.