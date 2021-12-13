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Перед тим, як маленький пухнастик з’явиться у своєму домі, багатьох майбутніх власників домашніх тварин турбує дуже важливе питання: як кормити кота?
Раціон домашнього улюбленця ‒ це дуже важливий фактор, який прямо впливає на міцність здоров’я. Саме тому до формування харчування потрібно поставитись максимально відповідально. Якщо котик отримуватиме з продуктів харчування необхідні корисні речовини, то він зможе стати чудовим компаньйоном для вас протягом тривалого часу.
Рекомендуємо звернути увагу на корм Кет Чау для котів від компанії Purina. Це чудовий варіант для тих господарів, які дійсно турбуються про своїх улюбленців.
Щоб підібрати харчування для котика, необхідно врахувати кілька важливих факторів. Тільки таким чином тварина зможе не тільки насолоджуватися їжею, а й у процесі трапези отримувати необхідні мікроелементи для розвитку організму.
Саме тому, перед тим як купити корм, зверніть увагу на:
Також потрібно звернути увагу на особливості домашнього улюбленця. Враховуйте такі фактори:
За якістю продуктів у складі корми поділяються на: супер-преміум, преміум та економ. Кет Чау для кішки ‒ це преміум, який заслужив визнання у великої кількості людей та котів.
Купуючи корм Cat Chow, власники домашніх тварин можуть розраховувати на низку чудових переваг, які зроблять улюбленця більш здоровим і щасливим. До них відноситься:
Cat Chow ‒ це раціон для домашнього кота, який виробляється виключно з якісних продуктів харчування. Цей повнораціонний корм точно зробить вашого пухнастика ситим і щасливим.
12:17: Понад мільйон українців стали в чергу на "Вовину тисячу"
11:37: Південна Корея та КНДР готові припинити 70-річну війну
10:18: Ще дві українські області готуються вийти з червоної зони
09:43: Закон про вакцинацію – Як влада повільно хоронить українців під крилом «європартнерів»
02:17: Чим краще годувати кота
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