Південна Корея та КНДР готові припинити 70-річну війну

Аня Мартинюк 13 грудня 2021, 11:37

Але скоро президент Південної Кореї залишає посаду.

Новину передає «Преса України».

За даними південнокорейського видання Yonhap, Південна Корея за сприяння Китаю, КНДР та США готова припинити Корейську війну. Як відомо, активна фаза війни тривала у 1950-1953 роках. Наразі дві країни на стадії перемир'я.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін, виступаючи на прес-конференції з прем'єром Австралії Скоттом Моррісоном, зазначив, що переговори зайшли у глухий кут. Мова йде про переговори між між Південною і Північною Кореєю, а також між КНДР і США. А формальне перемир’я допоможе їх відновити.

До слова, череж 5 місяців президент Південної Кореї залишає посаду.