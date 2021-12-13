Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Закон про вакцинацію – Як влада повільно хоронить українців під крилом «європартнерів»
  • В червоній карантинній зоні залишилося 10 регіонів
  • Резонансне вбивство водія BlaBlaCar Познякова: Тіло знайшли через 5 років

Південна Корея та КНДР готові припинити 70-річну війну

Аня Мартинюк 13 грудня 2021, 11:37
Версія для друку
Південна Корея та КНДР готові припинити 70-річну війну

Але скоро президент Південної Кореї залишає посаду.

Новину передає «Преса України».

За даними південнокорейського видання Yonhap, Південна Корея за сприяння Китаю, КНДР та США готова припинити Корейську війну. Як відомо, активна фаза війни тривала у 1950-1953 роках. Наразі дві країни на стадії перемир'я.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін, виступаючи на прес-конференції з прем'єром Австралії Скоттом Моррісоном, зазначив, що переговори зайшли у глухий кут. Мова йде про переговори між між Південною і Північною Кореєю, а також між КНДР і США. А формальне перемир’я допоможе їх відновити.

До слова, череж 5 місяців президент Південної Кореї залишає посаду.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції