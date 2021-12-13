Джинси: огляд актуального в сезоні 21/22

zmxn 12 грудня 2021, 01:37

Для сучасних модників скінні та завищена талія вже стали свого роду класикою, яку хочеться чимось урізноманітнити. Саме тому на полицях магазинів та в профілях соціальних мереж трендсетерів все частіше почали з'являтися моделі з низькою посадкою, фасону кльош, палаццо, бойфренди та інші. Все це не дарма асоціюється 90-ми та нульовими, оскільки користувалися найбільшою популярністю саме тоді. Проте, чому сьогодні ми повернулися до них? Швидше за все причиною стали два очевидних моменти: циклічність моди та ностальгія за часами, коли кожен міг проявити свої модні ідеї в повсякденних образах, адже сьогодні ми все частіше залишаємося вдома, ніж демонструємо свої fashion-експерименти. Тому, давайте розглянемо пропозиції брендів, аби знати, що потрібно придбати для свого гардеробу на цю осінь та зиму.

Занижена лінія талії — має бездоганний вигляд з приталеними, укороченими топами та кофтами. Таким чином, ми підкреслюємо тендітну талію.

Кльош — вони офіційно увійшли в топ найбільш затребуваних. Їх ми спостерігаємо у різноманітних кольорових гамах, декоративному оформленні, що дозволяє підібрати як максимально у сучасну модель, так і обрати для себе щось більше наближене до ретро мотивів. Що стосується кольорів. Звісно на такі сезони ми радимо брати класику, тобто всі відтінки синього, сірого та чорного, оскільки більш яскраві варіанти вважаються дійсно епатажними, більш складні у міксуванні. Світлі та пастельні джинси вимагають від власника максимальної охайності, що не так просто під час неочікуваних опадів.

Оздоблення також вийшло на новий рівень. Зустрічаються моделі в різних техніках фарбування, по типу тай-дай, комбінування різних видів матеріалів, наприклад, печворк, різного роду тиснення, вишивка та інше. Все це є дійсно нетривіальним і викликає бажання прилаштувати такий варіант до свого аутфіту.

Звісно, все вищеперераховане з'являється на ринку у популярних брендів. Якщо ви хочете встигнути використати їх, поки вони є актуальними, радимо завітати у брендові бутики, або ж перейти на сайт мультибрендових онлайн-магазинів. Радимо користуватися лише перевіреними ресурсами, аби отримати виріб гідної якості та з гарантією оригінальності. Однією з таких є онлайн-платформа MD-Fashion, яка зібрала в переліку торгових марок більше ста представників з усього світу. Тому, думаємо, що тут ви гарантовано знайдете все найбільш підходяще, і способи його комбінування в готовому образі від fashion-експертів.