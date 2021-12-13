Как появились ордена и знаки отличия

zmxn 12 грудня 2021, 01:26

В нашем понимании ордена – это высшая степень отличия, в то время как медаль имеет статусный вес немного ниже. Но если с искусством создания медальерных знаков все просто, то памятные награды высшего уровня обладают более глубокой историей, включающей несколько эпох.

История создания орденов

Знаменательная история вручения военных знаков началась еще во времена крестовых походов. Крестоносцы решили, что с честью выполнять обеты можно только объединившись в группы, которые именовались «братствами битвы» и «орденами». Впоследствии братья, принадлежащие одной группе, стали подчеркивать принадлежность рыцарству специальными знаками, серебряными и золотыми медалями.

Кстати, именно с этого момента и началось деление орденов из золота и серебра на статусный вес при вручении, ведь в братствах существовала иерархическая, общественная система – магистр, командор и рыцарь. Это нашло в отображении трех вариантов отличий – I, II и III степени. К эпохе Возрождения практически каждая страна в Европе имела подобные знаки, их главами становились правители, облик которых указывался на золотом, серебряном изображении.

До начала XIX в. статус награды с цепями и чеканкой из серебра и золота не менялся. Этим общественным статусом отмечались рыцари и дворяне. Положение дел изменилось в 1802 г. В то время Наполеон Бонапарт создал собственный Орден Почетного Легиона, награда за участие в великих битвах из драгоценного металла могла вручаться и простолюдинам. Их отмечали за верную и безупречную службу, храбрость и мужество в боях. Ордена получили свое планомерное развитие.

Разновидности орденов

В наше время существует несколько видов знаков отличия с чеканкой из драгоценного металла. Некоторые появились недавно и являются современными, другие берут начало со времен крестовых походов.

Эксперты различают следующие виды орденов:

Классические, относящиеся к средневековому иерархическому обычаю. Подобные памятные знаки для чинов определяют принадлежность человека к некоему обществу. Эта традиция сохранилась в монархических государствах и королевствах. Неоклассические в виде монет, по типу Ордена Почетного Легиона. Такие награды занимают промежуточное положение между обычаями старого и нового времени. Они сохраняют церемониал рыцарских побед и вековые традиции, но вручаются представителям любых социальных слоев, участникам великих битв. Нового образца (такие знаки отличия для чинов были введены в США и СССР). Они являются просто наградами и не имеют привязки к некоему обществу. Но символика осталась прежней. Например, для США это колодка, лента, фрачный знак победы в виде цепи и значок на лацкан, для СССР в комплект входит орденская книжка и военная нагрудная колодка на одежду.

Ордена европейского медальерного образца (классические и неоклассические отличительные монеты) предполагают 3-8 степеней для участника награждения, каждая из которых обладает собственным названием. Награды, относящиеся к новому периоду, имеют «безымянные» степени и позволяют награждать человека одним и тем же нагрудным орденом массово, несколько раз подряд, в отличие от европейской структуры.

Правила и особенности ношения орденов

На протяжении всего многовекового искусства награждений имелись и отличительные указания по ношению орденов на одежде, которые сохранились до сих пор. Они варьировались в зависимости от особенностей принадлежности знака отличия к той или иной системе. Например, по европейской традиции награда размещается слева на груди (звезда в противоположной стороне). Лента идет через любое плечо. По принятой культуре запрещается носить сразу несколько знаков отличия одновременно.

Согласно правилам ношения современных орденов, их расположение строго регламентируется. Например, орден Св. Георгия идет после изображения Святого Андрея Первозванного. Награда «За заслуги перед отечеством» идет замыкающей. При повседневном ношении орденов используются специальные розетки, они крепятся на уровне петличек лацкана пиджака по левой стороне. В отличие от европейской системы, новая предусматривает массовое ношение сразу всех наград.