Українським водіям почали виписувати космічні штрафи

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Без рішення суду.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що співробітники Укртрансбезпеки почали патрулювати на дорогах разом зі спец екіпажами поліції. Так, вони виписують штрафи нелегальним перевізникам, які працюють без відповідних документів.
Таким перевізникам в результаті доводиться платити 17 тисяч гривень. Й рішення суду для цього не потрібне.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року в Україні набули чинності зміни у законодавстві. Так, за перевезення пасажирів та вантажів без необхідних документів передбачається штраф від 17 тисяч гривень.
12:17: Понад мільйон українців стали в чергу на "Вовину тисячу"
11:37: Південна Корея та КНДР готові припинити 70-річну війну
10:18: Ще дві українські області готуються вийти з червоної зони
09:43: Закон про вакцинацію – Як влада повільно хоронить українців під крилом «європартнерів»
02:17: Чим краще годувати кота
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