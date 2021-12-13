Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Закон про вакцинацію – Як влада повільно хоронить українців під крилом «європартнерів»
  • В червоній карантинній зоні залишилося 10 регіонів
  • Резонансне вбивство водія BlaBlaCar Познякова: Тіло знайшли через 5 років

Ще дві українські області готуються вийти з червоної зони

Аня Мартинюк 13 грудня 2021, 10:18
Версія для друку
Ще дві українські області готуються вийти з червоної зони

Але змін у правилах карантину вони все одно не відчують. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 грудня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Вінницька та Хмельницька області готуються вийти з червоної карантинної зони.  Тут п'ять тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості нових ковідних хворих.

Наразі у червоній зоні залишається 9 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Вінниця.

Як повідомлялось раніше, на минулому тижні в Україні скоротилася жовта зона карантину, а помаранчева розширилася вдвічі.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції