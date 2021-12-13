Ще дві українські області готуються вийти з червоної зони

Аня Мартинюк 13 грудня 2021, 10:18

Але змін у правилах карантину вони все одно не відчують.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 грудня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Вінницька та Хмельницька області готуються вийти з червоної карантинної зони. Тут п'ять тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості нових ковідних хворих.

Наразі у червоній зоні залишається 9 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Вінниця.

Як повідомлялось раніше, на минулому тижні в Україні скоротилася жовта зона карантину, а помаранчева розширилася вдвічі.