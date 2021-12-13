Закон про вакцинацію – Як влада повільно хоронить українців під крилом «європартнерів»

Аня Мартинюк 13 грудня 2021, 09:43

Законопроект, прийнятий «по-тихому» має ряд важливих нюансів.

Новину передає «Преса України».

У Києві всі ще проходять акції противників вакцинації. Головна їх вимога - зняти з розгляду Верховної Ради законопроект №4142. Як дазналися журналісти, законопроект запроваджує в країні обов'язкову вакцинацію, дозволяє звільняти з роботи не вакцинованих і навіть вилучати майно у громадян.

Так, законопроект №4142 "Про систему громадського здоров'я" подали до ВРУ весною 2020 року. Серед його співавторів одіозний «друг» Уляни Супрун, голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький.

Голова адвокатського об'єднання "Кравець та партнери" Ростислав Кравець розповів, що у лютому 2021 року за законопроект проголосували, потім в нього внесли понад 800 поправок. Серед цікавих правок є такі, що стосуються різних сфер життя, аж до будівництва. Зокрема, заборона шиферу в Україні.

У проекті прописані права та обов'язки громадян та бізнесу. Пропонується закріпити на законодавчому рівні усунення невакцинованих не лише від ковіду, і контактних осіб, від роботи. Ще один пункт вимагатиме обов’язкове щеплення для українців, які планують виїхати за кордон. Дітей без вакцинації до школи не пустять. Наступний цікавий момент – якщо в країні виявлять нульового пацієнта, то він компенсує витрати на проведення епідрозслідування, дезінфекцію, медогляд та лікування всіх постраждалих, шкоду, заподіяну їх майну та здоров'ю.

«Тобто, фактично прописали, що якщо людина мала нещастя захворіти і когось заразила, їй включать лічильник на повну. Чи не боротьбу з епідемією вона має профінансувати зі своєї кишені», - прокоментував Кравець.

Під час карантину уповноважений орган має право залучати транспортні засоби, будівлі, обладнання, будь-яке майно, незалежно від форми власності. Препарати, які не пройшли весь цикл випробувань – дозволять в Україні.

Кравецт наголосив, що у законопроекті взагалі статті Конституції порушуються десятками.