В Україні меншає випадків захворювання на ковід

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Повільними темпами йде вакцинація.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 12 грудня в Україні на коронавірус заразилися 4 073 особи. З них 377 дітей та 37 медиків. До лікарень потрапили 1456 людей.
188 випадків – летальні. Разом з тим у МОЗ повідомили про 9 966 людей, які одужали. За весь час пандемії в Україні виявили 3563165 хворих на ковід. Також 91215 українців з ковідом померли.
Також 14 131 445 осіб були щеплені від коронавірусу.
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