В Україні меншає випадків захворювання на ковід

Аня Мартинюк 13 грудня 2021, 09:02

Повільними темпами йде вакцинація.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 12 грудня в Україні на коронавірус заразилися 4 073 особи. З них 377 дітей та 37 медиків. До лікарень потрапили 1456 людей.

188 випадків – летальні. Разом з тим у МОЗ повідомили про 9 966 людей, які одужали. За весь час пандемії в Україні виявили 3563165 хворих на ковід. Також 91215 українців з ковідом померли.

Також 14 131 445 осіб були щеплені від коронавірусу.