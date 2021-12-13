Титул Міс Всесвіт-2021 отримала акторка з Індії

Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів для боротьби з ковідом 13:41
У США відклали відправку військової допомоги Україні на 200 мільйонів 09:37
МОЗ назвав термін виплати «Вовиної тисячі» людям без «Дії» 13:18
У кортежі Зеленського з'явився бус з елементом для тарана людей 12:38
Резонансне вбивство водія BlaBlaCar Познякова: Тіло знайшли через 5 років 13:28
Вона обійшла 79 красунь.
Новину передає «Преса України».
В Ізраїлі відбувся фінальний етап конкурсу Miss Universe-2021 ("Міс Всесвіт-2021"). Цьогоріч головну корону взяла представниця Індії Харнааз Сандху. Вона знімається в кіно. У прес-службі конкурсу зазначили, що це 70-й ювілейний конкурс, в якому взяли участь красуні із 80 країн.
Нагадаємо, минулорічний титул носила Андреа Меса з Мексики. Варто зазначити також, що через пандемію «Міс Всесвіт-2020» також проводився в 2021 році.
The new Miss Universe is...India!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/DTiOKzTHl4— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021
Друге місце на конкурсі отримала представниця ПАР Лател Мсване.
14:24: На Житомирщині з водойми витягли мертву вагітну жінку
13:41: Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів для боротьби з ковідом
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.