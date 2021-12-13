Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В червоній карантинній зоні залишилося 10 регіонів
  • Резонансне вбивство водія BlaBlaCar Познякова: Тіло знайшли через 5 років
  • З нардепа Тищенка глузують за підроблений ковід-сертифікат

Титул Міс Всесвіт-2021 отримала акторка з Індії

Аня Мартинюк 13 грудня 2021, 08:24
Версія для друку
Титул Міс Всесвіт-2021 отримала акторка з Індії

Вона обійшла 79 красунь.

Новину передає «Преса України».

В Ізраїлі відбувся фінальний етап конкурсу Miss Universe-2021 ("Міс Всесвіт-2021"). Цьогоріч головну корону взяла представниця Індії Харнааз Сандху. Вона знімається в кіно. У прес-службі конкурсу зазначили, що це 70-й ювілейний конкурс, в якому взяли участь красуні із 80 країн.

Нагадаємо, минулорічний титул носила Андреа Меса з Мексики. Варто зазначити також, що через пандемію «Міс Всесвіт-2020» також проводився в 2021 році.

Друге місце на конкурсі отримала представниця ПАР Лател Мсване.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції