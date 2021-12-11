На Житомирщині з водойми витягли мертву вагітну жінку

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Вона потонула разом з чоловіком.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що на Житомирщині рятувальники виловили з водойми тіло вагітної. Відомо, що жінка відправилась на риболовлю з чоловіком декілька днів тому. Подія мала місце в селі Парипси Попільнянської громади Житомирської області.
Одяг загиблої зачепився на спінінг рятувальника.
«Водолази допомогли підняти виявлене тіло жінки на поверхню та доставити до берега», – розповіли рятувальники.
Що стосується чоловіка, він також загинув, його тіло виявили напередодні.
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