На Житомирщині з водойми витягли мертву вагітну жінку

Аня Мартинюк 11 грудня 2021, 14:24

Вона потонула разом з чоловіком.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що на Житомирщині рятувальники виловили з водойми тіло вагітної. Відомо, що жінка відправилась на риболовлю з чоловіком декілька днів тому. Подія мала місце в селі Парипси Попільнянської громади Житомирської області.

Одяг загиблої зачепився на спінінг рятувальника.

«Водолази допомогли підняти виявлене тіло жінки на поверхню та доставити до берега», – розповіли рятувальники.

Що стосується чоловіка, він також загинув, його тіло виявили напередодні.