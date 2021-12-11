Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів для боротьби з ковідом

Аня Мартинюк 11 грудня 2021, 13:41

Гроші витратять на вакцину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що Світовий банк дав добро виділенню Україні 150 мільйонів доларів. Гроші українська держава зможе витратити на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, закупівлю вакцин.

«Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США для проекту "Екстренне реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Ці засоби допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров'я України», - заявили у прес-службі банку.

Грошей вистачить на купівлю 16,5 мільйона доз вакцин.