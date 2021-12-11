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Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів для боротьби з ковідом

Аня Мартинюк 11 грудня 2021, 13:41
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Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів для боротьби з ковідом

Гроші витратять на вакцину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що Світовий банк дав добро виділенню Україні 150 мільйонів доларів. Гроші українська держава зможе витратити на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, закупівлю вакцин.

«Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США для проекту "Екстренне реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Ці засоби допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров'я України», - заявили у прес-службі банку.

Грошей вистачить на купівлю 16,5 мільйона доз вакцин.

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