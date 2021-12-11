В Україні зростуть ціни на хліб

Аня Мартинюк 11 грудня 2021, 13:12

Бо якісну пшеницю з України вивезли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що попри рекордний врожай зерна в Україні в поточному році, на внутрішньому ринку утворився дефіцит пшениці. В результаті українці платитимуть більше за хліб.

Голова «Союзу українського селянства» Іван Томич розповів, що трейдери прийняли рішення «якнайбільше скупити якісну пшеницю II-III класів і вивезти її, поки не зчинився шум». За його словами, уряд цю проблему «проспав».

«Так само, як і з газом, але тут ситуація ще складніша, тому що якісної пшениці II класу практично немає. При тому, що до нового врожаю ще дуже далеко, і в нас уже виникає дефіцит», - пояснив експерт.

За його прогнозом, до вересня 2022-го року ціни зростуть до 35%. Тобто наступної осені хліб коштуватиме 25-28 гривень.