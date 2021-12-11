Україні посилюють вимоги до стажу

Аня Мартинюк 11 грудня 2021, 12:45

Плюс один рік стажу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», з наступного року посилюються вимоги до виходу на пенсію за віком 60, 63 та 65 років.

У Мінсоцполітики зазначили, що для виходу на пенсію у 60 років українець має мати страховий стаж не менше ніж 29 років. Цього року для виходу на пенсію у 60 років треба мати стаж 28 років.

Для виходу на пенсію за віком у 63 роки стаж має бути від 19 до 29 років, а у 65 років – від 15 до 19 років.