Україні посилюють вимоги до стажу

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Плюс один рік стажу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», з наступного року посилюються вимоги до виходу на пенсію за віком 60, 63 та 65 років.
У Мінсоцполітики зазначили, що для виходу на пенсію у 60 років українець має мати страховий стаж не менше ніж 29 років. Цього року для виходу на пенсію у 60 років треба мати стаж 28 років.
Для виходу на пенсію за віком у 63 роки стаж має бути від 19 до 29 років, а у 65 років – від 15 до 19 років.
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