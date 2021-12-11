В червоній карантинній зоні залишилося 10 регіонів

У США відклали відправку військової допомоги Україні на 200 мільйонів 09:37
МОЗ назвав термін виплати «Вовиної тисячі» людям без «Дії» 13:18
У кортежі Зеленського з'явився бус з елементом для тарана людей 12:38
Резонансне вбивство водія BlaBlaCar Познякова: Тіло знайшли через 5 років 13:28
З нардепа Тищенка глузують за підроблений ковід-сертифікат 10:11
Нещеплених працівників Укрпошти та Укрзалізниці почнуть звільняти 09:36
Жовта карантинна зона розширилася.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що жовта карантинна зона розширилася. Тепер тут 14 регіонів. В червоній зоні 10 областей.
За даними Міністерства охорони здоров'я України, до жовтої карантинної зони додалась Одеська область. Жовта зона виглядає наступним чином: м. Київ, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Вінниця, Чернівецька область.
В помаранчевій зоні зараз лише Донецька область.
11:04: До 2025 року Нова Зеландія заборонить куріння сигарет
09:37: У США відклали відправку військової допомоги Україні на 200 мільйонів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.