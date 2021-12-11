В червоній карантинній зоні залишилося 10 регіонів

Аня Мартинюк 11 грудня 2021, 12:10

Жовта карантинна зона розширилася.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що жовта карантинна зона розширилася. Тепер тут 14 регіонів. В червоній зоні 10 областей.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, до жовтої карантинної зони додалась Одеська область. Жовта зона виглядає наступним чином: м. Київ, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Вінниця, Чернівецька область.

В помаранчевій зоні зараз лише Донецька область.