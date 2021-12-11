В Україну доїжджає велика партія вакцин від ковіду

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Китайці продили Україні 2,5 млн доз CoronaVac.
Новину передає «Преса України».
12 грудня в Україну привезуть 2,5 мільйона доз вакцини від ковіду CoronaVac. Препарат їде з Китаю. Доставка буде розбита на дві партії вакцини. Перша надійде орієнтовно о 12:00 – 2 млн доз препарату. Інші 447 тисяч доз вакцини – о 19:20.
Нагадаємо, українці, які пройшли повний курс імунізації від коронавірусу, отримають так звану «Вовину тисячу гривень». Витратити їх можна на білети в кіно, квитки на потяг чи літак, абонемент в спортзал чи на купівлю книг.
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