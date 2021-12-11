До 2025 року Нова Зеландія заборонить куріння сигарет

Аня Мартинюк 11 грудня 2021, 11:04

Країна стане вільною від тютюнового диму.

Новину передає «Преса України».

Уже багато країн запровадили закони, які ускладнюють куріння сигарет, але Нова Зеландія йде ще далі. Наступного року набуде чинності нове законодавство, яке має на меті зробити країну вільною від тютюнового диму до 2025 року.

З часом зросте законний вік для куріння, щоб усі, хто народився після 2008 року ніколи навіть не зможу купити сигарету. І це ще не все. Програма під назвою «Smokefree Aotearoa 2025» також вимагатиме зниження рівня нікотину в тютюнових виробах і зменшить кількість магазинів, які можуть продавати ці продукти. Все це спрямовано на створення покоління без диму. Хоча критики побоюються, що це лише збільшить використання вейпінгу, на яке законодавство не впливає, і створить чорний ринок сигарет, у МОЗ впевнені в цьому виборі. Насправді вони також включають програмування, щоб атакувати проблему з усіх боків.

«Поряд з політикою в плані дій, який стане законом, пріоритетними є практичні заходи підтримки для курців. Запобігання людям почати палити та допомога тим, хто курить кинути, означає, що ми охоплюємо обидва кінці спектру. Ми знаємо, що позбутися цієї звички дуже важко, і деякі люди, які палять, зрозуміло, потребують великої підтримки, щоб ці зміни вступили в силу», – поділилася доктор Айеша Верралл, заступник міністра охорони здоров’я.

Згідно зі статистикою The Guardian, у 2018 році щоденний рівень куріння в Новій Зеландії впав до 11,6%.