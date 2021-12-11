Вихідні в Україні будуть теплими

Аня Мартинюк 11 грудня 2021, 10:19

Серйозних заморозків в Україні поки не очікується.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди на вихідні. За її словами, 11 та 12 грудня буде тепло. Максимальна температура повітря протягом дня досягатиме +4+9 градусів.

В західних областях холодніше, від 2 морозу до 3 градусів тепла. 12 грудня стане холодніше в східній частині України.

«Територія України перебуватиме у вологій повітряній масі. Очікуються періодично мокрий сніг та дощ, залежно від температури повітря. На Сході ймовірність опадів найменша, проте вологість посилюватимуть тумани», - додала синоптик.

У Києві вихідні, 11-12 грудня, передбачаються теплими та вітряними. Можливий періодично дощ. Серйозних заморозків в Україні поки не очікується.