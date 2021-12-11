Вихідні в Україні будуть теплими

У США відклали відправку військової допомоги Україні на 200 мільйонів 09:37
МОЗ назвав термін виплати «Вовиної тисячі» людям без «Дії» 13:18
У кортежі Зеленського з'явився бус з елементом для тарана людей 12:38
Резонансне вбивство водія BlaBlaCar Познякова: Тіло знайшли через 5 років 13:28
З нардепа Тищенка глузують за підроблений ковід-сертифікат 10:11
Нещеплених працівників Укрпошти та Укрзалізниці почнуть звільняти 09:36
Как правильно выбрать газовую плиту с хорошей духовкой 07:15
Київ – перше місто України, де від ковіду повністю вакцинувалися 50% мешканців 14:02
МОЗ дало добро колоти українців третьою дозою вакцини від ковіду 13:19
Зеленський після переговорів Байдена та Путіна опублікував фото у Instagram 10:23
Джордж Клуні відмовився від реклами Turkish Airlines на суму $35 мільйонів 09:46
Серйозних заморозків в Україні поки не очікується.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди на вихідні. За її словами, 11 та 12 грудня буде тепло. Максимальна температура повітря протягом дня досягатиме +4+9 градусів.
В західних областях холодніше, від 2 морозу до 3 градусів тепла. 12 грудня стане холодніше в східній частині України.
«Територія України перебуватиме у вологій повітряній масі. Очікуються періодично мокрий сніг та дощ, залежно від температури повітря. На Сході ймовірність опадів найменша, проте вологість посилюватимуть тумани», - додала синоптик.
У Києві вихідні, 11-12 грудня, передбачаються теплими та вітряними. Можливий періодично дощ. Серйозних заморозків в Україні поки не очікується.
09:37: У США відклали відправку військової допомоги Україні на 200 мільйонів
13:18: МОЗ назвав термін виплати «Вовиної тисячі» людям без «Дії»
12:38: У кортежі Зеленського з'явився бус з елементом для тарана людей
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.