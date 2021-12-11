Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Резонансне вбивство водія BlaBlaCar Познякова: Тіло знайшли через 5 років
  • З нардепа Тищенка глузують за підроблений ковід-сертифікат
  • США не впевнені, що Росія нападатиме на Україну

Вихідні в Україні будуть теплими

Аня Мартинюк 11 грудня 2021, 10:19
Версія для друку
Вихідні в Україні будуть теплими

Серйозних заморозків в Україні поки не очікується. 

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди на вихідні. За її словами, 11 та 12 грудня буде тепло. Максимальна температура повітря протягом дня досягатиме +4+9 градусів.

В західних областях холодніше, від 2 морозу до 3 градусів тепла. 12 грудня стане холодніше в східній частині України.

«Територія України перебуватиме у вологій повітряній масі. Очікуються періодично мокрий сніг та дощ, залежно від температури повітря. На Сході ймовірність опадів найменша, проте вологість посилюватимуть тумани», - додала синоптик. 

У Києві вихідні, 11-12 грудня, передбачаються теплими та вітряними. Можливий періодично дощ. Серйозних заморозків в Україні поки не очікується.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції