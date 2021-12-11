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Коли чекати на допомогу – невідомо.
Новину передає «Преса України».
За даними видання ABC News, адміністрація Джо Байдена підготувала пакет додаткової військової допомоги для України. Пакет на 200 мільйонів доларів був підготовлений протягом останніх тижнів. Але адміністрація американського президента утрималася від надання цієї допомоги.
Наразі невідомо, що входило в пакет на грандіозну суму, але джерела відзначили, що Україна запросила системи ППО, протикорабельні ракети, протитанкові ракети Javelin, засоби радіоелектронного придушення, радіолокаційні системи, боєприпаси, модернізовані артилерійські боєприпаси предмети медичного призначення.
09:37: У США відклали відправку військової допомоги Україні на 200 мільйонів
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