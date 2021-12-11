США передали Україні 30 Джавелінів та 180 ракет

Аня Мартинюк 11 грудня 2021, 09:06

Про це повідомив Олексій Арестович.

Новину передає «Преса України».

Радник глави офісу президента Олексій Арестович виступив в ефірі Радіо Свобода. Він заявив, що США передали Україні 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет.

«Це чергова партія допомоги», - заявив Арестович.

Він уточнив, що частина озброєння вже на позиціях українських військових. Очікується, що до нового року Україна отримає ще одну партію військової допомоги США. Це озброєння із серії протиповітряної оборони, протиракетної оборони та радіотехнічної розвідки.