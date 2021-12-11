В Україні 10 133 нових випадків коронавірусу за добу

Аня Мартинюк 11 грудня 2021, 08:33

Та 446 летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 10 грудня в Україні виявили у 10 133 людей, з яких 991 дитина та 199 медиків. 2 307 пацієнтів потрапили до лікарень. 446 випадків виявилися летальними.

Щеплення від ковіду за добу зробили 168 359 українців. Першу дозу отримали 55 798 українців, другу – 112 561 особу.

Також відомо, що від початку вакцинації було щеплено 14 087 749 осіб, з них отримали першу дозу – 14 087 747 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 364 798 осіб. Загалом проведено 26 452 547 щеплень.