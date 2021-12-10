МОЗ назвав термін виплати «Вовиної тисячі» людям без «Дії»

Аня Мартинюк 10 грудня 2021, 13:18

Українці, які вакцинувалися, але не зареєструвалися у додатку, можуть розраховувати на гроші, обіцяні президентом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, у прес-службі МОЗ повідомили, що українці, які не зареєструвалися у додатку «Дія», отримають 1000 грн від президента Володимира Зеленського в другій половині 2022 року.

«З 19 грудня послуга стане доступною в мобільному додатку "Дія". Це - найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (це 3-й квартал 2022 року - Ред.) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють», – заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Нагадаємо, президент пообіцяв усім повністю вакцинованим від ковіду українцям подарунок 1000 гривень. Гроші можна буде витратити у спортзалі, театрі, а також купити книги.