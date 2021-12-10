У кортежі Зеленського з'явився бус з елементом для тарана людей

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Сам Зеленський пересів на Mercedes.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що в кортежі президента Володимира Зеленського з'явився бус охорони з елементом для тарану людей. В автоколоні президента 4 іномарки.
Журналісти зауважили, що Зеленський дивним чином пересів з нового представницького седана Mercedes на таке ж авто, тільки в кузові більш ранньої модифікації. Авто президента супроводжує авто охорони з «кенгурятником» на передньому бампері.
Журналісти зауважили, що у кримінальних колах такі машини використовують для тарану людей.
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