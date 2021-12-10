У кортежі Зеленського з'явився бус з елементом для тарана людей

Аня Мартинюк 10 грудня 2021, 12:38

Сам Зеленський пересів на Mercedes.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що в кортежі президента Володимира Зеленського з'явився бус охорони з елементом для тарану людей. В автоколоні президента 4 іномарки.

Журналісти зауважили, що Зеленський дивним чином пересів з нового представницького седана Mercedes на таке ж авто, тільки в кузові більш ранньої модифікації. Авто президента супроводжує авто охорони з «кенгурятником» на передньому бампері.

Журналісти зауважили, що у кримінальних колах такі машини використовують для тарану людей.