У WhatsApp з'являться криптовалютні перекази

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Першими випробують функцію американці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, популярний месенджер WhatsApp дозволить здійснювати криптовалютні перекази. Першими функцію випробують американці. За даними видання The Verge, платіжний сервіс Novi, який уклав угоду з WhatsApp, братиме собі комісію.
Відомо, що американці не матимуть обмежень на частоту надсилання криптовалютних транзакцій.
«Щоб відправити токен, необхідно лише натиснути на "плюс" та вибрати "оплата"», - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, пілотна версія буде доступна англійською та іспанською мовами.
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13:28: Резонансне вбивство водія BlaBlaCar Познякова: Тіло знайшли через 5 років
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09:36: Нещеплених працівників Укрпошти та Укрзалізниці почнуть звільняти
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