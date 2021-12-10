В Україні понад 10 тисяч заражень ковідом

Аня Мартинюк 10 грудня 2021, 11:25

Вакцинованих більшає, а нових хворих – ні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, в Україні другий день поспіль виявляють понад 10 тисяч нових ковідних хворих. За даними МОЗ, ковід підтвердили у 11327 жителів країни. Ще 440 українців померли.

Відомо, що серед нових хворих 1 010 дітей та 214 медиків. 2 551 особа була доправлена у лікарню.

У МОЗ також наголосили, що 45,2% дорослого населення країни зробили хоча б одне щеплення від ковіду. 39,4% пройшли повний курс вакцинації.