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Ще дві області України можуть залишити «червону» зону

Аня Мартинюк 10 грудня 2021, 10:48
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Ще дві області України можуть залишити «червону» зону

На низькому старті Вінницька та Хмельницька області.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що червону карантинну зону можуть покинути Вінницька та Хмельницька області. Відповідну заяву зробив голова Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

«Зараз практично кожен регіон може вийти найближчим часом з "червоного" рівня епідемічної небезпеки», - додав він.

Експерт вважає, що у Вінницькій та Хмельницькій зоні не перевищено коефіцієнт виявлення випадків захворювання на коронавірус. Тому цього тижня вони можуть перейти в іншу зону.

 

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