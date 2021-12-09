В Україні почали продавати новорічні дерева

Аня Мартинюк 09 грудня 2021, 14:06

Стала відома їх ціна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 грудня, стало відомо, що в Україні стартував продаж новорічних ялинок. Святкові дерева цьогоріч здорожчали в середньому на 30 гривень. Лісгоспи планують продавати їх по 105 гривень за штуку. Вартість вказана з ПДВ.

У2020 році дерева продавали в середньому по 75 гривень. Ялинки від 1 до 2 метрів пропонували за ціну від 47 до 120 гривень.

У Державному агентстві лісових ресурсів зазначили, що станом на 02.12.2021 підприємствами галузі вже реалізовано понад 48 тисяч штук новорічних ялинок. Лісгоспи тим часом нагадують про активізацію ялинкових браконьєрів. Нещодавно на Волині вилучили понад 400 зрубаних нелегально новорічних сосен та ялинок. Дерева доставили на штрафмайданчик.