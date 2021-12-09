Резонансне вбивство водія BlaBlaCar Познякова: Тіло знайшли через 5 років

Аня Мартинюк 09 грудня 2021, 13:28

Земовне вбивство відбулось у 2016 році.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 грудня, у СБУ повідомили про знайдене тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar, 25-річного львів'янина Тараса Познякова. Як відомо, він підвозив двох чоловіків, громадянин РФ Луан Кінгісепп та громадянин України Дмитро Голуб, які вбили його та заволоділи автомобілем.

До пошукових робіт було залучено важку техніку, а також застосовано спеціальне технічне обладнання Збройних сил.

«Пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу за п'ять із половиною років, які пройшли з часу вбивства..», - відзначило джерело.

Позняков працював у одному із судів Львова, його батьки далеко не останні люди.

«Спецслужбою отримані та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер скоєння вбивства. Попередньо кримінальне провадження кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (навмисне вбивство)», - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Нагадаємо, у серпні 2016 року правоохоронці затримали Дмитра Голуба. У березні 2019 року Луан Кінгісепп підірвався на вибуховому пристрої під час святкування дня народження. Він загинув. 28 травня 2019 року Києво-Святошинський районний суд Київської області засудив Голуба до довічного позбавлення волі.