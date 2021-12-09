З нардепа Тищенка глузують за підроблений ковід-сертифікат

Аня Мартинюк 09 грудня 2021, 10:11

Пердставник «Слуги народу» нафотошопив документ.

Новину передає «Преса України».

Нардеп президентської фракції «Слуга народу» Микола Тищенко потрапив у черговий скандал. Спочатку він заявив журналістам, що не користується телефоном та не має додатку «Дія», а потім, очевидно забувши, що сказав, показав телефон та картинки з сертифікатом, як у додатку.

Одна з картинок мала ознаки підробки, зокрема символ «Дія» з’їхав в бік екрану. На це звернув увагу блогер Олексій Дурнєв.

«Схоже, що фотошоп? Іде величезна, широкомасштабна компанія за вакцинацію. Президент щодня записує ролики і каже, що треба вакцинуватися, інакше ми не впораємося... Але схоже, Тищенко вирішив покласти на це все свій накачаний болт», - прокоментував блогер.

Наразі нардеп не коментує ситуацію, а інтернет-спільнота – навпаки.

«Тищенко – це спочатку було смішно. Потім сумно, тепер страшно. Страшно, що це людина, яка бреше як школяр, працює у законодавчому органі нашої країни», - відзначили у Мережі.

Також українці закликали Тищенка добровільно піти з посади та перестати ганьбити українців, бо «нам соромно за Вас».