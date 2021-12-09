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Пердставник «Слуги народу» нафотошопив документ.
Новину передає «Преса України».
Нардеп президентської фракції «Слуга народу» Микола Тищенко потрапив у черговий скандал. Спочатку він заявив журналістам, що не користується телефоном та не має додатку «Дія», а потім, очевидно забувши, що сказав, показав телефон та картинки з сертифікатом, як у додатку.
Одна з картинок мала ознаки підробки, зокрема символ «Дія» з’їхав в бік екрану. На це звернув увагу блогер Олексій Дурнєв.
«Схоже, що фотошоп? Іде величезна, широкомасштабна компанія за вакцинацію. Президент щодня записує ролики і каже, що треба вакцинуватися, інакше ми не впораємося... Але схоже, Тищенко вирішив покласти на це все свій накачаний болт», - прокоментував блогер.
Наразі нардеп не коментує ситуацію, а інтернет-спільнота – навпаки.
«Тищенко – це спочатку було смішно. Потім сумно, тепер страшно. Страшно, що це людина, яка бреше як школяр, працює у законодавчому органі нашої країни», - відзначили у Мережі.
Також українці закликали Тищенка добровільно піти з посади та перестати ганьбити українців, бо «нам соромно за Вас».
10:11: З нардепа Тищенка глузують за підроблений ковід-сертифікат
09:36: Нещеплених працівників Укрпошти та Укрзалізниці почнуть звільняти
14:02: Київ – перше місто України, де від ковіду повністю вакцинувалися 50% мешканців
13:19: МОЗ дало добро колоти українців третьою дозою вакцини від ковіду
10:23: Зеленський після переговорів Байдена та Путіна опублікував фото у Instagram
09:46: Джордж Клуні відмовився від реклами Turkish Airlines на суму $35 мільйонів
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