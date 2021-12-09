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Нещеплених працівників Укрпошти та Укрзалізниці почнуть звільняти

Аня Мартинюк 09 грудня 2021, 09:36
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Нещеплених працівників Укрпошти та Укрзалізниці почнуть звільняти

Їх зарплату не збережуть.

Новину передає «Преса України».

Від сьогодні, 9 грудня, нещеплених працівників Укрпошти та Укрзалізниці, та 300 держпідприємств почнуть відсторонювати від роботи. Сьогодні набув чинності наказ МОЗ, який розширює список організацій, співробітники яких повинні мати щеплення від ковіду.

При цьому збереження зарплати не передбачено. Раніше українці обурювалися такому ходу подій, зазначаючи, що їх права порушуються. Опитані журналістами люди в більшості випадків заявили, що якщо й щеплюватимуться, то таким чином, щоб ні капля препарату не потрапила в їх організм. Тобто вони натякають, що купуватимуть ковід сертифікат. 

 

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