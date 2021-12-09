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Їх зарплату не збережуть.
Новину передає «Преса України».
Від сьогодні, 9 грудня, нещеплених працівників Укрпошти та Укрзалізниці, та 300 держпідприємств почнуть відсторонювати від роботи. Сьогодні набув чинності наказ МОЗ, який розширює список організацій, співробітники яких повинні мати щеплення від ковіду.
При цьому збереження зарплати не передбачено. Раніше українці обурювалися такому ходу подій, зазначаючи, що їх права порушуються. Опитані журналістами люди в більшості випадків заявили, що якщо й щеплюватимуться, то таким чином, щоб ні капля препарату не потрапила в їх організм. Тобто вони натякають, що купуватимуть ковід сертифікат.
10:11: З нардепа Тищенка глузують за підроблений ковід-сертифікат
09:36: Нещеплених працівників Укрпошти та Укрзалізниці почнуть звільняти
14:02: Київ – перше місто України, де від ковіду повністю вакцинувалися 50% мешканців
13:19: МОЗ дало добро колоти українців третьою дозою вакцини від ковіду
10:23: Зеленський після переговорів Байдена та Путіна опублікував фото у Instagram
09:46: Джордж Клуні відмовився від реклами Turkish Airlines на суму $35 мільйонів
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