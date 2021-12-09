В Україні знову росте кількість ковідних хворих

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Вакцинація не допомагає.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 8 грудня, в Україні виявили 12 376 нових ковідних хворих. Так, захворюваність на ковід росте третій день під ряд. За даними МОЗ, серед нових хворих 1 078 дітей та 194 медики. У лікарні потрапили 2449 пацієнтів з ковідом. 24 547 пацієнтів учора одужали.
465 випадків захворювання летальні.
За даними прес-служби МОЗ, в Україні зробили 178796 щеплень від коронавірусу. 69267 осіб отримали першу дозу вакцини, 109529 зробили друге щеплення.
14:02: Київ – перше місто України, де від ковіду повністю вакцинувалися 50% мешканців
13:19: МОЗ дало добро колоти українців третьою дозою вакцини від ковіду
10:23: Зеленський після переговорів Байдена та Путіна опублікував фото у Instagram
09:46: Джордж Клуні відмовився від реклами Turkish Airlines на суму $35 мільйонів
08:34: В Україні другий день зростає захворюваність на коронавірус
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