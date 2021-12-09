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В Україні знову росте кількість ковідних хворих

Аня Мартинюк 09 грудня 2021, 08:55
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В Україні знову росте кількість ковідних хворих

Вакцинація не допомагає. 

Новину передає «Преса України».

Вчора, 8 грудня, в Україні виявили 12 376 нових ковідних хворих. Так, захворюваність на ковід росте третій день під ряд. За даними МОЗ, серед нових хворих 1 078 дітей та 194 медики. У лікарні потрапили 2449 пацієнтів з ковідом. 24 547 пацієнтів учора одужали.

465 випадків захворювання летальні.

За даними прес-служби МОЗ, в Україні зробили 178796 щеплень від коронавірусу. 69267 осіб отримали першу дозу вакцини, 109529 зробили друге щеплення.

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