Понад сто українців застрягли в аеропорту Мілана

Аня Мартинюк 09 грудня 2021, 08:28

На інший рейс їх не захотіли пересаджувати.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 8 грудня, о 21:30 понад 100 українських мандрівників застрягли в Італії через затримку авіарейсу "Мілан - Київ". Рейс перенесли на 9 грудня 13:00.

В авіакомпанії Wizz Air, яка мала здійснити рейс, розповіли, що причина – перепрацювання пілотів. Відомо, що літак у Мілані приземлився пізніше запланованого, тому що персонал літака витратив на підготовку повітряного судна більше часу і за день здійснив кілька перельотів із запізненням. Задля безпеки пасажирів виліт вирішили перенести.

Туристи залишилися в аеропорту. Одна з туристок просила дати їй можливість вилетіти іншим рейсом на похорон батька, але їй відмовили.