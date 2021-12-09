Понад сто українців застрягли в аеропорту Мілана

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На інший рейс їх не захотіли пересаджувати.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 8 грудня, о 21:30 понад 100 українських мандрівників застрягли в Італії через затримку авіарейсу "Мілан - Київ". Рейс перенесли на 9 грудня 13:00.
В авіакомпанії Wizz Air, яка мала здійснити рейс, розповіли, що причина – перепрацювання пілотів. Відомо, що літак у Мілані приземлився пізніше запланованого, тому що персонал літака витратив на підготовку повітряного судна більше часу і за день здійснив кілька перельотів із запізненням. Задля безпеки пасажирів виліт вирішили перенести.
Туристи залишилися в аеропорту. Одна з туристок просила дати їй можливість вилетіти іншим рейсом на похорон батька, але їй відмовили.
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