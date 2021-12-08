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Київська область також не відстає.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 грудня, стало відомо, що Київ першим серед усіх міст країни досяг позначки повної вакцинації серед дорослого населення у 50%. Київська область також наблизилася до цього показника - 49%.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко озвучив відповідну інформацію під час брифінгу.
«50% відмітку з повним курсом вакцинації сьогодні подолано лише у місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% городян. До цього показника наближається Київська область майже 49%», - заявив він.
У Полтавській області майже 52% повністю вакцинованих, Дніпропетровській області 49% та Черкаській області – 47%.
14:02: Київ – перше місто України, де від ковіду повністю вакцинувалися 50% мешканців
13:19: МОЗ дало добро колоти українців третьою дозою вакцини від ковіду
10:23: Зеленський після переговорів Байдена та Путіна опублікував фото у Instagram
09:46: Джордж Клуні відмовився від реклами Turkish Airlines на суму $35 мільйонів
08:34: В Україні другий день зростає захворюваність на коронавірус
13:57: Українцям озвучили новий розмір податку під час продажу землі
13:24: У червоній карантинній зоні залишилося 10 областей України
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