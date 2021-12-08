Київ – перше місто України, де від ковіду повністю вакцинувалися 50% мешканців

Аня Мартинюк 08 грудня 2021, 14:02

Київська область також не відстає.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 грудня, стало відомо, що Київ першим серед усіх міст країни досяг позначки повної вакцинації серед дорослого населення у 50%. Київська область також наблизилася до цього показника - 49%.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко озвучив відповідну інформацію під час брифінгу.

«50% відмітку з повним курсом вакцинації сьогодні подолано лише у місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% городян. До цього показника наближається Київська область майже 49%», - заявив він.

У Полтавській області майже 52% повністю вакцинованих, Дніпропетровській області 49% та Черкаській області – 47%.