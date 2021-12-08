МОЗ дало добро колоти українців третьою дозою вакцини від ковіду

Аня Мартинюк 08 грудня 2021, 13:19

Рішення буде оприлюднене найближчим часом.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, скоро українців колотимуть третьою дозою вакцини від коронавірусу. У міністерстві уже ухвалили відповідне рішення. Але бустерна доза передбачатиметься для певної категорії населення.

А саме для тих, хто проходить гормональну терапію, тих, хто переніс трансплантацію, ВІЛ-інфіковані.

Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. За його словами, рішення буде оприлюднене найближчим часом.