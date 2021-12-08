Стиральная машина – ваша персональная прачка

zmxn 07 грудня 2021, 00:55

В настоящее время почти каждая домохозяйка пользуется стиральной машиной и не представляет свое существование без этого прибора. Ранее, когда не существовало стиральных машин, грязную одежду и белье стирали вручную, долго натирая его о камни. У моряков был более интересный способ стирки. Прикрепив один конец к кораблю, а к другому концу привязав одежду, они бросали эту веревку за борт, когда корабль двигался. Пенные волны отлично справлялись со стиркой одежды.

Механическое воздействие – первая составная часть успешной стирки. Вторая составная часть – химическое воздействие. Древние римляне были первыми, кто стал использовать мыло для стирки, изготовленное из золы и жира.

Первые стиральные приборы и классы стиральных машин

3 века назад было создано первое устройство для чистки белья – это была обычная стиральная доска. В 19 веке изобретатель из Америки создал прототип первой стиральной машины, которая действительно была похожа на современные модели. В следующую четверть века было создано около 2000 патентов на такие машины. Среди них попадались модели с примитивным устройством для отжима белья.

У стиральных машин есть своя классификация по определенным характеристикам, например, по экономии электроэнергии. Таких классов в наше время 8. Высший класс A+ означает, что эта модель требует совсем немного электроэнергии, а низший класс G говорит о том, что модели этого класса очень «прожорливы». Также стиральные машины классифицируются по эффективности стирки и степени отжима.

Размещение стиральной машины в квартире. Перпендикулярная и боковая загрузка

До приобретения стиральной машины необходимо решить, где она будет стоять. Вариантов расположения много, но чаще всего ее размещают в ванной комнате. Если же свободного места практически нет, стоит купить машину с меньшей глубиной, либо устройство небольших размеров. Также машину можно разместить в других комнатах. Также нужно помнить, что любое устройство для стирки нуждается в индивидуальной линии электричества.

Стиральная машинка автомат различается по методу закладки белья. Существуют машины с боковым и перпендикулярным методом закладки. У каждой есть свои преимущества и отрицательные стороны. Машины с боковым методом загрузки могут стать дополнительной поверхностью, или ее можно поставить под стол, но такие модели требуют места для раскрытия окошка барабана. Машины с перпендикулярным методом закладки – это суженные и глубокие модели, которые можно открывать во время стирки.

Барабаны и баки в стиральных машинах

В большинстве своем стиральные машины сделаны из нержавеющей стали. Каждая машина имеет специальный бак для воды и моющих веществ. Чаще баки изготавливаются из шумоизолирующих полимерных материалов. Несмотря на все достоинства, баки из пластмассы хрупки и подвержены частым поломкам и трещинам. Определенные модели оснащены баком, расположенным под наклоном. Эта хитрость позволяет машине лучше справляться со стиркой белья. Некоторые производители делают барабаны в машинах с подсветкой. Это позволяет обнаружить инородные предметы перед стиркой.

Механическое и электронное управление

В стиральных машинах есть два различных типа управления, такие как механический и электронный.

В машинах с механическим типом управления присутствуют различные ручки, кнопки и клапан для самостоятельного регулирования работы стиральной машины. Эти модели очень просты в использовании и доступны по цене.

В машинах с электронным управлением есть микропроцессор, дисплей и индикаторы. На дисплее можно увидеть время стирки, режим, тип ткани, частоту оборотов барабана. Эти машины сложны в освоении и дороги, но намного функциональнее.

Программы стирки

В нынешние стиральные машины заложено около четырех программ стирки для различных видов ткани. Вот самые распространенные программы: стирка прохладной водой, быстрая стирка, освежающая стирка, ручная стирка шерсти, биопрограмма, полоскание, легкая глажка, отложенный старт.

Сушка и отжим

Каждая модель стиральной машины имеет свое число оборотов при отжиме белья. Это число влияет на то, насколько сухим будет белье после отжима. И все-таки после этой процедуры нужно будет просушить вещи еще некоторое время. Если белье будет подвергаться процедуре сильного отжима часто, белье будет изнашиваться. Очень хорошо, если скорость отжима можно менять вручную. Доказано, что лучшей скоростью для отжима является 700 оборотов в минуту.

Модели стиральных машин с возможностью сушки белья довольно дорогие. Для сушки стиральные машины оборудуются нагревательными элементами и вентилятором. Вентилятор гонит разогретый воздух сквозь белье, и таким образом сушит его. В это время барабан машины плавно прокручивается для равномерного просушивания. Можно даже задать тип сушки белья, если требуется дальнейшая обработка. Максимальный вес одежды для сушки – 2,5 килограмма.

Пральна машина – ваша персональна прачка

В даний час майже кожна домогосподарка користується пральною машиною і не уявляє свого існування без цього приладу. Раніше, коли не існувало пральних машин, брудний одяг та білизна прали вручну, довго натираючи його об каміння. У моряків був цікавіший спосіб прання. Прикріпивши один кінець до корабля, а на другий кінець прив'язавши одяг, вони кидали цю мотузку за борт, коли корабель рухався. Пінні хвилі чудово справлялися з пранням одягу.

Механічна дія – перша складова частина успішного прання. Друга складова частина – хімічна дія. Стародавні римляни були першими, хто почав використовувати мило для прання, виготовлене із золи та жиру.

Перші пральні прилади та класи пральних машин

3 століття тому було створено перший пристрій для чищення білизни – це була проста пральна дошка. У 19 столітті винахідник із Америки створив прототип першої пральної машини, яка справді була схожа на сучасні моделі. Наступної чверті століття було створено близько 2000 патентів на такі машини. Серед них траплялися моделі із примітивним пристроєм для віджиму білизни.

У пральних машин є своя класифікація за певними характеристиками, наприклад, економії електроенергії. Таких класів у наш час 8. Вищий клас A+ означає, що ця модель вимагає зовсім небагато електроенергії, а нижчий клас G говорить про те, що моделі цього класу дуже «ненажерливі». Також пральні машини класифікуються за ефективністю прання та ступенем віджиму.

Розміщення пральної машини у квартирі. Перпендикулярне та бічне завантаження

До придбання пральної машини необхідно вирішити, де вона стоятиме. Варіантів розташування багато, але найчастіше її розміщують у ванній кімнаті. Якщо вільного місця практично немає, варто купити машину з меншою глибиною, або пристрій невеликих розмірів. Також машину можна розмістити у інших кімнатах. Також потрібно пам'ятати, що будь-який пральний пристрій потребує індивідуальної лінії електрики.

Пральна машина автомат відрізняється за способом закладки білизни. Існують машини з бічним та перпендикулярним методом закладки. Кожна має свої переваги та негативні сторони. Машини з бічним способом завантаження можуть стати додатковою поверхнею, або її можна поставити під стіл, але такі моделі вимагають місця для розкриття віконця барабана. Машини з перпендикулярним методом закладки – це звужені та глибокі моделі, які можна відкривати під час прання.

Барабани та баки у пральних машинах

Здебільшого пральні машини виготовлені з нержавіючої сталі. Кожна машина має спеціальний бак для води та миючих речовин. Найчастіше баки виготовляються із шумоізолюючих полімерних матеріалів. Незважаючи на всі переваги, баки з пластмаси крихкі і схильні до частих поломок і тріщин. Певні моделі оснащені баком, розташованим під нахилом. Ця хитрість дозволяє машині краще впоратися із пранням білизни. Деякі виробники роблять барабани в машинах із підсвічуванням. Це дозволяє виявити сторонні предмети перед пранням.

Механічне та електронне управління

У пральних машинах є два різні типи управління, такі як механічний та електронний.

У машинах з механічним типом управління присутні різні ручки, кнопки та клапан для самостійного регулювання роботи пральної машини. Ці моделі дуже прості у використанні та доступні за ціною.

У машинах з електронним керуванням є мікропроцесор, дисплей та індикатори. На дисплеї можна побачити час прання, режим, тип тканини, частоту обертів барабана. Ці машини складні в освоєнні та дороги, але набагато функціональніші.

Програми прання

У нинішні пральні машини закладено близько чотирьох програм прання для різних видів тканини. Ось найпоширеніші програми: прання прохолодною водою, швидке прання, освіжаюче прання, ручне прання вовни, біопрограма, полоскання, легке прасування, відкладений старт.

Сушка та віджим

Кожна модель пральної машини має свою кількість обертів при віджиму білизни. Це число впливає на те, наскільки сухою буде білизна після віджимання. Проте після цієї процедури потрібно буде просушити речі ще деякий час. Якщо білизна буде піддаватися процедурі сильного віджиму часто, білизна зношуватиметься. Дуже добре, якщо швидкість віджимання можна міняти вручну. Доведено, що найкращою швидкістю для віджиму є 700 оборотів на хвилину.

Моделі пральних машин із можливістю сушіння білизни досить дорогі. Для сушіння пральні машини обладнуються нагрівальними елементами та вентилятором. Вентилятор жене розігріте повітря крізь білизну, і таким чином сушить його. У цей час барабан машини плавно прокручується для рівномірного просушування. Можна навіть встановити тип сушіння білизни, якщо потрібна подальша обробка. Максимальна вага одягу для сушіння – 2,5 кілограми.