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Український лідер продемонстрував, що займається у залі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8, президент України Володимир Зеленський додав в Інстаграм нове фото.
«Доброго ранку всім!!! Друзям і тим, хто заздрить», - зазначив він до фото, де він позує у тренажерному залі.
Так, фото з’явилося наступного дня після переговорів світових лідерів Володимира Путіна та Джо Байдена.
10:23: Зеленський після переговорів Байдена та Путіна опублікував фото у Instagram
09:46: Джордж Клуні відмовився від реклами Turkish Airlines на суму $35 мільйонів
08:34: В Україні другий день зростає захворюваність на коронавірус
13:57: Українцям озвучили новий розмір податку під час продажу землі
13:24: У червоній карантинній зоні залишилося 10 областей України
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