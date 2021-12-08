Зеленський після переговорів Байдена та Путіна опублікував фото у Instagram

Аня Мартинюк 08 грудня 2021, 10:23

Український лідер продемонстрував, що займається у залі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8, президент України Володимир Зеленський додав в Інстаграм нове фото.

«Доброго ранку всім!!! Друзям і тим, хто заздрить», - зазначив він до фото, де він позує у тренажерному залі.

Так, фото з’явилося наступного дня після переговорів світових лідерів Володимира Путіна та Джо Байдена.