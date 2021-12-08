Джордж Клуні відмовився від реклами Turkish Airlines на суму $35 мільйонів

Аня Мартинюк 08 грудня 2021, 09:46

Геноцид вірмен і «сумнівна країна» - ось, що могло вплинути на актора.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 грудня, стало відомо, що голлівудська зірка Джордж Клуні заявив про відмову зніматися у рекламі для авіакомпанії Turkish Airlines за 35 мільйонів доларів.

В інтерв’ю для The Guardian він зазначив, що реклама пов’язана з країною, щодо якої, за його словами, інколи виникають сумніви. Тим не менше, він не назвав авіакомпанію, однак журналісти дізналися, що саме Turkish Airlines пропонували Клуні співпрацю.

Найняти американських знаменитостей для представників Turkish Airlines є центральною стратегією Туреччини під час просування бренду.

До слова, Туреччина - бойовий союзник США по НАТО, відповідала за геноцид вірмен, справу, близьку до дружини Клуні. Вона працювала на Аменію у справі, пов’язаній з геноцидом вірмен, яка розглядалася в Європейському суді з прав людини у 2016 році.