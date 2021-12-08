США не впевнені, що Росія нападатиме на Україну

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Лідери США та РФ провели діалог.
Новину передає «Преса України».
Радник голови Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван зробив заяву на тлі діалогу президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна. За словами Саллівана, Байден зрозумів, що Путін ще не вирішив нападати на Україну.
Так, у Білому домі не бачать сигналів, що свідчать про ухвалене рішення президента Путіна про вторгнення. Відомо, що американський лідер доніс до колеги, які будуть наслідки у разі вторгнення та як уникнути цього.
Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря Вікторія Нуланд заявила, що США вважають, що Росія готова атакувати Україну половиною всіх сухопутних військ.
08:34: В Україні другий день зростає захворюваність на коронавірус
13:57: Українцям озвучили новий розмір податку під час продажу землі
13:24: У червоній карантинній зоні залишилося 10 областей України
08:32: Стало відомо про особливості карантину в Україні на новорічні свята
13:23: «Вечірній Квартал» порівняв Савіка Шустера з собакою, що спарюється
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