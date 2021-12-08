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Також побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні 7 грудня виявили 9371 нового ковідного хворого. Серед них 809 дітей та 175 медиків. 2998 пацієнтів з ковідом вчора потрапили до лікарні.
В МОЗ також повідомили про 26 804 осіб, які одужали. На жаль, 450 пацієнтів померли.
Відомо, що 7 грудня було зроблено 199765 щеплень від коронавірусу. 79 270 осіб отримали першу дозу вакцини, 120 495 – друге щеплення.
08:34: В Україні другий день зростає захворюваність на коронавірус
13:57: Українцям озвучили новий розмір податку під час продажу землі
13:24: У червоній карантинній зоні залишилося 10 областей України
08:32: Стало відомо про особливості карантину в Україні на новорічні свята
13:23: «Вечірній Квартал» порівняв Савіка Шустера з собакою, що спарюється
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