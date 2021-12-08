В Україні другий день зростає захворюваність на коронавірус

Аня Мартинюк 08 грудня 2021, 08:34

Також побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 7 грудня виявили 9371 нового ковідного хворого. Серед них 809 дітей та 175 медиків. 2998 пацієнтів з ковідом вчора потрапили до лікарні.

В МОЗ також повідомили про 26 804 осіб, які одужали. На жаль, 450 пацієнтів померли.

Відомо, що 7 грудня було зроблено 199765 щеплень від коронавірусу. 79 270 осіб отримали першу дозу вакцини, 120 495 – друге щеплення.