Українцям озвучили новий розмір податку під час продажу землі 13:57
У червоній карантинній зоні залишилося 10 областей України 13:24
Стало відомо про особливості карантину в Україні на новорічні свята 08:32
«Вечірній Квартал» порівняв Савіка Шустера з собакою, що спарюється 13:23
Творці AstraZeneca налякали гіршою пандемією та попросили грошей 11:48
На каналі Коломойського мольфарка передбачила достроковий відхід Зеленського 11:07
1499 грн за кілограм: Українцям запропонували купувати сортову черешню 10:27
Чхати ми хотіли на карантинні правила: Українці висловилися з приводу нових обмежень 09:13
Мебель и оборудование для ресторанов: особенности и правила выбора 00:34
Pin Up - надійні ігрові автомати онлайн в Україні з ліцензією 05:11
Юридические онлайн-консультации по административным делам 01:43
Стало відомо, хто і скільки заплатить.
Новину передає «Преса України».
«Ресурсний» законопроект, ухвалений ВРУ, передбачає, що перший продаж сільськогосподарських паїв оподатковуватиметься за нульовою ставкою. Заступник голови Громадської спілки "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) Михайло Соколов зауважив, що другий продаж за рік оподатковуватиметься за ставкою 5%.
Якщо господар продає пай третій раз, то ставка складе 18%. Він нагадав, що раніше перший продаж паю оподатковувався за ставкою 5%.
13:57: Українцям озвучили новий розмір податку під час продажу землі
13:24: У червоній карантинній зоні залишилося 10 областей України
08:32: Стало відомо про особливості карантину в Україні на новорічні свята
13:23: «Вечірній Квартал» порівняв Савіка Шустера з собакою, що спарюється
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.