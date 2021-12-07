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Українцям озвучили новий розмір податку під час продажу землі

Аня Мартинюк 07 грудня 2021, 13:57
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Українцям озвучили новий розмір податку під час продажу землі

Стало відомо, хто і скільки заплатить.

Новину передає «Преса України».

«Ресурсний» законопроект, ухвалений ВРУ, передбачає, що перший продаж сільськогосподарських паїв оподатковуватиметься за нульовою ставкою. Заступник голови Громадської спілки "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) Михайло Соколов зауважив, що другий продаж за рік оподатковуватиметься за ставкою 5%.

Якщо господар продає пай третій раз, то ставка складе 18%. Він нагадав, що раніше перший продаж паю оподатковувався за ставкою 5%.

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