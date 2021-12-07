У червоній карантинній зоні залишилося 10 областей України

Аня Мартинюк 07 грудня 2021, 13:24

У жовтій зоні карантину, яка аналогічна червоній, столиця та 12 областей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що в Україні утричі розширилася жовта зона карантину. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська області «пожовтіли». Так, у жовтій зоні столиця та 12 областей.

У червоній зоні залишилися Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

У помаранчевій зоні карантину всього дві області - Донецька та Полтавська.