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У червоній карантинній зоні залишилося 10 областей України

Аня Мартинюк 07 грудня 2021, 13:24
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У червоній карантинній зоні залишилося 10 областей України

У жовтій зоні карантину, яка аналогічна червоній, столиця та 12 областей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що в Україні утричі розширилася жовта зона карантину. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська області «пожовтіли». Так, у жовтій зоні столиця та 12 областей.

У червоній зоні залишилися Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

У помаранчевій зоні карантину всього дві області - Донецька та Полтавська.

 

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