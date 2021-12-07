Борщовий набір в Україні значно здорочав

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Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що в Україні борщовий набір здорожчав в 2,6 рази порівняно з аналогічним періодом 2020-го року. Ріст цін зумовила нестабільна ситуація на агроринку, викликана несприятливими погодніми умовами. Також на ціни вплинуло відкриття ринку землі.
Зокрема, ціни на цибулю - у 2,5 рази вищі, ціни на білокачанну капусту та буряки піднялася втричі. Картопля єдина здешевіла за рік. Так, ціна на неї на третину нижча, ніж роком раніше.
Економіст Андрій Ярмак зауважив, що аграрії буквально змушені скуповувати землю на тлі відкриття ринку землі, спрямовуючи до цього вільні ресурси, які інакше могли б бути інвестовані у сільськогосподарське виробництво.
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