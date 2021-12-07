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З'явилися деталії смертоносної аварії під Черніговом

Аня Мартинюк 07 грудня 2021, 12:10
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З'явилися деталії смертоносної аварії під Черніговом

13 людей загинули.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо про смертоносну ДТП під Черніговом. Тут близько 7:55 на трасі Н-27 Чернігів-Грем'яч біля села Брусилів Чернігівської області пасажирська маршрутка зіткнулася з вантажівкою. 

На жаль, 13 людей загинули, 6 отримали травми. За останньою інформацією, пасажирський мікроавтобус працював на маршруті Чернігів-Сосниця. Маршрутка прямувала у бік Чернігова, а вантажівка – до Мени.

Досі причини аварії невідомі. Оцінивши ситуацію, рятувальники відзначили, що можливо причиною аварії стала ожеледиця. На місці трагедії працюють співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група.  

 

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