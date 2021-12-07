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Про це заявив міністр Віктор Ляшко.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що додаткові карантинні обмеження в Україні на святковий період не вводитимуть. Але у МОЗ випустили ркомендацію святкувати новорічні свята в сімейному колі, якщо сім'я вакцинувалася від коронавірусу.
«Минулого року в цей період була нова хвиля. Щоправда, ми тоді після свят запроваджували карантинні обмеження, це дозволило нам хвилю відтягнути в часі», - розповів Ляшко.
За його словами, вакцинація у сімейному вакцинованому колі дозволить «оптимістично дивитись у нову хвилю».
08:32: Стало відомо про особливості карантину в Україні на новорічні свята
13:23: «Вечірній Квартал» порівняв Савіка Шустера з собакою, що спарюється
11:48: Творці AstraZeneca налякали гіршою пандемією та попросили грошей
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