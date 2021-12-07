Стало відомо про особливості карантину в Україні на новорічні свята

Аня Мартинюк 07 грудня 2021, 08:32

Про це заявив міністр Віктор Ляшко.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що додаткові карантинні обмеження в Україні на святковий період не вводитимуть. Але у МОЗ випустили ркомендацію святкувати новорічні свята в сімейному колі, якщо сім'я вакцинувалася від коронавірусу.

«Минулого року в цей період була нова хвиля. Щоправда, ми тоді після свят запроваджували карантинні обмеження, це дозволило нам хвилю відтягнути в часі», - розповів Ляшко.

За його словами, вакцинація у сімейному вакцинованому колі дозволить «оптимістично дивитись у нову хвилю».