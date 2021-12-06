Популярные вопросы о когенерации

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В странах Евросоюза треть энергоресурсов производится с помощью когенерационных технологий. Когенерация в Украине пока не настолько популярна: ее доля в энергетике составляет 10–15%, однако заинтересованность в этом виде энергопроизводства растет.
Когенерация – это процесс совместной (комбинированной) выработки энергоресурсов: электроэнергии и тепла. При этом тепловая энергия – это не побочный продукт при выработке электричества, как в традиционных электростанциях, а отдельный вид энергии. Произведенное тепло используется в виде горячей воды или пара в промышленных процессах, для отопления и т. п.
Комбинированное производство сразу двух видов энергии осуществляется благодаря когенерационной установке. Это мини-ТЭЦ, которая состоит из двигателя внутреннего сгорания, генератора, теплообменников, системы управления. Топливо поступает в ДВС, сгорая, приводит в движение поршень, дальше механическая энергия передается через вал на генератор, который вырабатывает электричество.
При работе двигателя выделяется тепло, однако не выводится в атмосферу, а с помощью теплообменников утилизируется с пользой: для подогрева воды или генерации пара.
Газовая смесь – источник топлива для двигателя. Причем когенерационная газопоршневая установка может работать на природном газе – самом популярном и доступном виде топлива – и на других газовых смесях. Когенерационные установки, которые работают в Украине, в качестве топлива используют возобновляемые источники: биогаз, шахтный и коксовый газ, газ сточных вод, свалочный газ и т. п.
Популярность когенерации в мировой энергетике объясняется целым набором преимуществ, которые дает использование мини-ТЭЦ:
Когенерационные установки – универсалы в плане использования: от частных хозяйств до крупных предприятий. Мощность мини-ТЭЦ можно выбрать в зависимости от потребностей в энергоресурсах. Газопоршневое оборудование Jenbacher, которое устанавливает в Украине KTS Engineering, применяется в следующих сферах:
Сегодня любое предприятие может стать энергонезависимым, установив когенерационное оборудование.
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