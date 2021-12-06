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«Вечірній Квартал» порівняв Савіка Шустера з собакою, що спарюється

Аня Мартинюк 06 грудня 2021, 13:23
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«Вечірній Квартал» порівняв Савіка Шустера з собакою, що спарюється

«Вечірній Квартал» - шоу студії «Квартал-95».

Новину передає «Преса України».

У шоу «Вечірній квартал» коміки посміялися з телеведучого та журналіста Савіка Шустера. Так, вони порівняли його з собакою, що спарюється.

«Савік Шустер продовжує день за днем вкладати в мозок телеглядачів потрібну інформацію», - відзначили у шоу, додавши відео, де один собака, залізши іншому на голову, починає робити характерні сексуалізовані рухи.

Незалежні журналісти тим часом відзначили, що раніше президент Володимир Зеленський скаржився, що він не має свого медіа-ресурсу.  

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