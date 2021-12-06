Озвучено нову ціну імпортного газу для України

Аня Мартинюк 06 грудня 2021, 12:52

Блакитне паливо подорожчало вчетверо.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що середня ціна імпортного природного газу в Україні в листопаді поточного року порівняно з жовтнем зросла на 6,5%. Так, вона склала 730,65 долара або 19,2 тис. грн за тисячу кубометрів.

Відповідна інформація з’явилась на сайті Міністерства економіки, яке посилається на дані Державної митної служби.