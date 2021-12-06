Озвучено нову ціну імпортного газу для України

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що середня ціна імпортного природного газу в Україні в листопаді поточного року порівняно з жовтнем зросла на 6,5%. Так, вона склала 730,65 долара або 19,2 тис. грн за тисячу кубометрів.
Відповідна інформація з’явилась на сайті Міністерства економіки, яке посилається на дані Державної митної служби.
11:48: Творці AstraZeneca налякали гіршою пандемією та попросили грошей
11:07: На каналі Коломойського мольфарка передбачила достроковий відхід Зеленського
10:27: 1499 грн за кілограм: Українцям запропонували купувати сортову черешню
09:13: Чхати ми хотіли на карантинні правила: Українці висловилися з приводу нових обмежень
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